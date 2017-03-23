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Есть политическое давление и желание того, чтобы президент сменился сегодня же - Сосо Цискаришвили


23.03.2017   20:34
По словам президента «Клуба независимых экспертов» Сосо Цискаришвили, в Грузии у определенных групп людей есть желание сегодня же сменить президента страны.

«Здесь консенсуса никогда не может быть, так как есть политическое давление и желание того, чтобы президент сменился сегодня же. Так или иначе, но мы встанем перед необходимостью проведения всенародного референдума.

А какую конституцию вы хотите для вашей Родины? Всенародную конституцию или конституцию, написанную для Бидзины (Иванишвили)», -сказал эксперт, обращаясь к журналистам.






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