Есть политическое давление и желание того, чтобы президент сменился сегодня же - Сосо Цискаришвили

23.03.2017 20:34 По словам президента «Клуба независимых экспертов» Сосо Цискаришвили, в Грузии у определенных групп людей есть желание сегодня же сменить президента страны.



«Здесь консенсуса никогда не может быть, так как есть политическое давление и желание того, чтобы президент сменился сегодня же. Так или иначе, но мы встанем перед необходимостью проведения всенародного референдума.



А какую конституцию вы хотите для вашей Родины? Всенародную конституцию или конституцию, написанную для Бидзины (Иванишвили)», -сказал эксперт, обращаясь к журналистам.















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