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Глава МИД Грузии принял участие в Министериале Глобальной коалиции против терроризма


23.03.2017   21:47
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 22 марта в Вашингтоне принял участие в Министериале стран членов Глобальной коалиции против т.н. «Исламского государства».

Министериал принимал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и в нем участвовали министры иностранных дел и руководители 68 стран мира и организаций. Участники Министериала обсудли угрозы, исходящие от т.н. «Исламского государства», проводимые коалицией операции и вопросы обеспечения международной безопасности и стабильности.

После Министериала Джанелидзе заявил, что участие Грузии является «подтверждением того, что Грузия выполняет важную роль с точки зрения глобальной антитеррористической деятельности».

«Наша контрибуция является высокой, роль и значение огромны. Грузия вовлечена в деятельность Глобальной коалиции со дня ее основания. Темы самым мы подтверждаем наши очень серьезные усилия в борьбе против терроризма», - сообщает МИД Грузии со ссылкой на слова Джанелидзе.

Грузия присоединилась к Глобальной коалиции в 2014 году.

В рамках визита в США Михаил Джанелидзе встретился со своим коллегами из Австралии, Канады и Сомали, а также с американским сенатором Тодом Янгом, конгрессменом Элиотом Энгелом и конгрессменом Тодом По.






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