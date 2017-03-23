Авалишвили: Грузинские спецслужбы должны включиться в борьбу с российской пропагандой

23.03.2017 21:59 Власти Грузии прилагают не достаточно усилий для борьбы с российской пропагандой — такое мнение озвучил сооснователь неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI) Леван Авалишвили в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



Несколько дней назад IDFI представила доклад о влиянии российской пропаганды в Грузии, который называется «Российская мягкая и жесткая сила в Грузии». Согласно основному выводу правозащитников, российская пропаганда, которая представляет собой комбинацию разных методов, продолжает оставаться серьезной проблемой для страны.



Леван Авалишвили считает, что методы борьбы с кремлевским влиянием в балтийских государствах являются наиболее приемлемыми, поскольку в этот процесс включены службы внутренней безопасности.



«Особенно мы делаем акцент на то, что наши службы внутренней безопасности вообще не активны в этом смысле. Одна из наших рекомендаций была тем, чтобы они делали то, что делают службы в Эстонии и Латвии, где в отчетах спецслужб всегда присутствует отдельная глава о работе пропаганды и дезинформации, чего мы не видим в отчетах наших служб», — говорит Авалишвили.



Вместе с этим, он отмечает, что ситуация в нашем регионе, с учетом наращивания военной силы и оккупации Россией, значительно отличается от положения в европейских государствах.



«Когда мы говорим о российской пропаганде в нашем регионе, ситуация отличается в Грузии и Украине от той, которая складывается в Балтийских странах или Евросоюзе, потому что у нас не только информационная война, но мы находимся под сильным прессом военной машины», — отметил он.



Основатель IDFI также считает правильной сегодняшнюю риторику правительства Грузии, которая касается отношений с Россией. Более того, он отмечает, что неосторожные заявления могли бы породить в грузинском обществе новые опасения.



«Российские войска стоят в 40 километрах от Тбилиси, идет бордеризация в регионе, идет наращивание военной силы и все это вместе — пропаганда культурная, информационная и все эти военные действия, которые висят как меч дамоклов над нашим обществом, все это вместе взятое — гибридная стратегия. Наше общество боится агрессии и понимает, что агрессивные действия, которые могут начаться с риторики правительства, могут вылиться в конфликт», — сказал он.















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