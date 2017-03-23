Совбез Грузии обсудил вопросы безопасности и реформы в сфере обороны

23.03.2017 22:03 На заседании Совета национальной безопасности Грузии, которое было созвано президентом Георгием Маргвелашвили и состоялось 23 марта, обсуждались четыре основных вопроса: состояние безопасности в Черноморском регионе, реформы в министерстве обороны, взаимоотношения с НАТО и инициатива президента «Национальная безопасность Грузии — единый подход».



По информации пресс-службы президента Грузии, речь шла о запланированном в этом году саммите НАТО, в котором примут участие только члены альянса. В связи с таким форматом саммита президент призвал все соответствующие ведомства к координированным действиям, чтобы при содействии партнеров вопрос Грузии на саммите был представлен на соответствующем уровне.



«Вы знаете, что на саммит в Брюсселе приглашены только страны НАТО, соответственно, перед Грузией стоит важная задача — координированно действовать всем — министерству обороны, министерству иностранных дел, Совету безопасности, премьер-министру, президенту для того, чтобы при поддержке наших партнеров и сторонников на вопрос Грузии было обращено должное внимание», — заявил президент журналистам после заседания.



На заседании присутствовали секретарь Совбеза Давид Раквиашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ираклий Сесиашвили, министр обороны Леван Изория и начальник генштаба Владимир Чачибая.



До начала заседания Ираклий Сесиашвили с сожалением отметил, что заседание Совбеза было назначено на день, когда в Кутаиси проводилось пленарное заседание парламента. По этой причине в Тбилиси не смог председатель парламента. Часть постоянных членов Совбеза оказалась в этот день в зарубежных командировках.















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