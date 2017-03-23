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Раквиашвили: Проходящие в Абхазии процессы связаны с милитаризацией региона Россией, что направлено на ослабление архитектуры безопасности региона


23.03.2017   23:04
Проходящие в Абхазии процессы связаны с милитаризацией региона Россией и понятно, что это направлено на ослабление архитектуры безопасности Черноморского региона, - об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили по завершении сегодняшнего заседания Совбеза.

Как он отметил, члены Совбеза на заседании обсудили те шаги, которые необходимо предпринять скоординировано как правительством, Советом национальной безопасности и администраций президента Грузии для того, чтобы на предстоящем саммите НАТО позиция Грузии была четко обозначена и зафиксирована, в том числе в связи с концепцией черноморской безопасности.

По словам Раквиашвили, в ходе заседания речь шла о процессах, протекающих в Грузии и Черноморском регионе в целом и о тех шагах, которые Грузия должна предпринять, чтобы еще более укрепить свои позиции в плане безопасности.

«Мы говорили о реформах, проходящих в Минобороны и Вооруженных силах, как о резервной, так и призывной системах. Также разговор коснулся нескольких инициатив, направленных на укрепление архитектуры безопасности Грузии, т.е. как это должно быть осуществлено в будущем», - заявил, в частности, Раквиашвили.






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