Совбез Грузии обсудил вопросы безопасности и реформы в сфере обороны

23.03.2017 23:12 На заседании Совета национальной безопасности Грузии, которое было созвано президентом Георгием Маргвелашвили, обсуждались четыре основных вопроса: состояние безопасности в Черноморском регионе, реформы в министерстве обороны, взаимоотношения с НАТО и инициатива президента «Национальная безопасность Грузии — единый подход».



По информации пресс-службы президента Грузии, речь шла о предстоящем саммите НАТО, в котором примут участие только члены альянса. В связи с таким форматом саммита президент призвал все соответствующие ведомства к координированным действиям, чтобы при содействии партнеров вопрос Грузии на саммите был представлен на соответствующем уровне.



«Вы знаете, что на саммит в Брюсселе приглашены только страны НАТО, соответственно, перед Грузией стоит важная задача — скоординировать действия Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Совета безопасности, премьер-министра, президента для того, чтобы при поддержке наших партнеров и сторонников на вопрос Грузии было обращено должное внимание», — заявил президент журналистам после заседания.



На заседании присутствовали секретарь Совбеза Давид Раквиашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ираклий Сесиашвили, министр обороны Леван Изория и начальник генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая.



















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