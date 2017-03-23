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Еврокомиссар подтвердил решение о безвизе для Грузии
23.03.2017 23:25
Безвизовый режим Евросоюза для Грузии вступит в силу 28 марта, подтвердил в четверг еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.
"Безвизовый режим вступит в силу 28 марта", — сказал он, выступая в Европарламенте.
Одновременно с безвизовым режимом в силу вступит механизм приостановления действия безвизового режима. Договоренность относительно данного механизма для третьих стран на случай миграционного кризиса в одном или нескольких государствах-членах Евросоюза была предложена Советом ЕС в качестве предварительного условия для отмены виз для Украины и Грузии.
Граждане Грузии смогут посещать без виз страны Евросоюза с биометрическими паспортами — нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза.
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