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Президент рассказал, что обсуждал Совбез накануне


24.03.2017   10:12
Во дворце президента Грузии накануне состоялось заседание Совета национальной безопасности. Как заявил журналистам по завершении заседания президент Грузии Георгий Маргвелашвили, речь шла об обстановке в Черноморском регионе в плане безопасности, проводимых в Минобороны Грузии реформах, а также о том, чтобы вопросу Грузии было уделено должное внимание на саммите НАТО в Брюсселе и необходимых для этого скоординированных межведомственных действиях.

«Мы обсудили обстановку в плане безопасности в Черноморском регионе, обсудили проходящие в Министерстве обороны реформы, планы и процессы, направленные на углубление обороноспособности, рассмотрели шаги, которые следует скоординировано предпринять для того, чтобы вопросу Грузии на Брюссельском саммите было уделено должное внимание. На саммите в Брюсселе будут лишь страны-члены НАТО. Следовательно, перед Грузией встает важная задача – Минобороны, МИД и Совбез должны действовать скоординировано для того, что посредством партнеров вопросу Грузии было уделено соответствующее внимание на этом саммите», - заявил Маргвелашвили.

По завершении заседания Совбеза премьер-министр и глава Минобороны Грузии комментариев не сделали.







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