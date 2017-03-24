Пхаладзе: Оккупацией Грузии Россия не решает никаких проблем

24.03.2017 10:55 Советник президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе назвал «игрой в международные отношения» решение России подписать военное соглашение с Южной Осетией.



В эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA» советник президента рассказал о проблеме оккупации Россией территории Грузии.



«Реальная угроза находится в 30-40 километрах от того места, где мы сегодня сидим. Это на нашей территории стоят оккупационные войска. Вот это реальная угроза. Что касается соглашений (России и т.н. Южной Осетии-прим.НГ), то это новшество в международном праве — оккупировать территорию и потом играть в международные отношения как будто там кто-то что-то подписывает, что-то имплементируется. Это очень опасный процесс, который ничего общего не имеет с международным правом. Этот процесс является имитацией международного права. Никакого договора между государством и оккупированной им территорией не может быть. И не может быть разговора о свободном волеизъявлении и равноправных партнерах. Да, это угроза. Да, это шаги, направленные на необъявленную аннексию», — заявил советник президента.



По его словам, проблема находится еще глубже, так как Россия часто говорит про активность НАТО и его приближении к границам РФ, хотя до того, как Россия аннексировала территорию соседних стран, у Москвы были хорошие отношения с Западом.



«Давайте посмотрим, что было до 2008-го года, до того, как отношения России с НАТО и с Евросоюзом испортились. Самые защищенные границы у Российской Федерации были на западе. Не потому, что РФ лучше защищала свои границы, а потому что эти границы лучше защищались с той стороны и сейчас происходит также. Самая меньшая степень угрозы наркотиков, похищений – со стороны запада. С кем у России были наиболее тесные экономические отношения? Со странами НАТО и странами ЕС. В том числе, включая и военное сотрудничество. Это до того как переступили красную линию – аннексия соседнего государства. Я не могу понять разговоры о том, что НАТО и Евросоюз представляют угрозу, и наши российские коллеги тоже не могут этого объяснить, если убрать эмоции и политическую риторику», — отметил Пхаладзе.



Советник президента считает, что для Росси гораздо большую угрозу представляют практически бесконтрольные оккупированные территории, чем демократическое грузинское государство.

«Почему для Российской Федерации угрозу представляет Грузия, которая является демократией, прозрачным, успешно развивающимся государством, которое может обеспечить, в том числе, и безопасность южных границ России? Грузия, которая является ответственным и достойным партнером в экономических отношениях? Почему вот эта стабильность может представлять опасность для Российской Федерации? И почему не представляют опасности оккупированные территории, бесконтрольные территории, где процветает торговля оружием, торговля наркотиками, торговля людьми, что в первую очередь, бьет по интересам Российской Федерации?», — сказал Пхаладзе.



Он указал на то, что оккупация территорий Грузии вызывает множество проблем у проживающего там населения и у самой России.



«Сегодня кто-то может быть считает себя победителем. Но в истории международных отношений войны заканчивались по-разному. Сейчас ситуация, когда все проиграли. Грузия – это государство, территория которого оккупирована. Мы явно в проигрыше. А что получили те люди, которые живут на оккупированных территориях? Абсолютно ничего. Куча проблем. Может, Россия решила там какую-то проблему? Посмотрим перечень реальных проблем, в том числе для национальной безопасности РФ. Какая-то проблема — демографическая, экономическая или социальная, что-нибудь для простого российского гражданина – решается в Сухуми или Цхинвали? Я имею в виду государственные интересы, а не интересы политической элиты. Российское государство – это одно из тех государств в мире, которое не нуждается в расширении территорий. Там проблема другая — как освоить эту территорию и как решить демографическую проблему», — подчеркнул Пхаладзе.



Советник президента Грузии также считает, что России следует пересмотреть свою роль с точки зрения сотрудничества в Черноморском регионе.



«Может быть, вопрос в Черном море и Черноморский район интересен для чего-то. В основном в истории человечества войны шли за порты, чтобы потом развивать портовые отношения или торгово-экономические отношения. Но посмотрите — все проекты сотрудничества, которые когда-либо существовали на Черном море, заморожены. Почему? Из-за Российской Федерации. То есть получается, что это страна, которая тратит деньги и там, и там и там, реально не получая ничего. Поэтому я говорю, что это глупая ситуация. Рано или поздно осознание, что это никому не выгодно, придет и к Российской Федерации», — отмечает Пхаладзе.



При этом советник президента Грузии уверен, что «несмотря на агрессию, факты убийств, похищений и так далее, правительство Грузии намерено выполнять взятые на себя обязательства, максимально придерживаться международного права, привлекать международное сообщество для мирного решения всех существующих проблем».



Пхаладзе подчеркнул, что для укрепления своей безопасности Грузия сегодня должна продолжить строительство демократического, европейского, современного государства.



«Сегодня в международных отношениях сила это не оружие, сила – это развитие, образование и демократичность. Это единственный путь. Иначе мы перейдем в ту реальность, которую мы сейчас критикуем», — считает советник президента.



"Новости-Грузия"











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