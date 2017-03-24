Заявление Альянса консерваторов и реформаторов Европы по «Рустави-2»

24.03.2017 11:09 Альянс консерваторов и реформаторов Европы 22 марта заявил, что «ценит» верность Грузии к европейским ценностям и «твердо верит», что власти Грузии «продолжат поддержку плюрализма и свободы СМИ в стране».



«Внимательно наблюдаем за правовым делом телекомпании «Рустави-2», которое было рассмотрено всеми тремя инстанциями грузинского суда, и теперь находится в ожидании решения Европейского суда по правам человека», - заявил альянс в связи со спором о правах на владение телекомпанией «Рустави-2».



«Из-за того, что правовые процедуры пока не завершены, так как дело рассматривает Европейский суд по правам человека, любой политический комментарий по этому делу повлечет дальнейшую политизацию вопроса», - заявил альянс.



«Хотим выразить поддержку процессу демократизации в Грузии. Власти Грузии и грузинский народ достигли важного прогресса с точки зрения строительства демократических институтов, в том числе, в сферах верховенства закона, плюрализма СМИ и судебной системы», - заявил альянс.



Альянс консерваторов и реформаторов Европы (ACRE) был сформирован в 2010 году, как европейская сесть консервативных, право-центристских политических партий, которая на сегодняшний день объединяет 24 полноценных партий членов и трех независимых членов из 20 стран мира.



Консервативная партия Грузии, у которой есть фракция из шести депутатов в парламентском большинстве, присоединилась к альянсу в 2014 году.



Альянс сотрудничает с различными региональными сетями партий, в том числе, с Группой консерваторов и реформаторов Европы, которая является третьей крупнейшей группой в Европарламенте.



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