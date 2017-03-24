Эрдоган решил называть европейские страны фашистскими

24.03.2017 11:22 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет называть европейские страны фашистскими, до тех пор, пока их лидеры будут звать его диктатором, - сообщает турецкое издание Hurriyet.



«Вы даете себе право называть Эрдогана диктатором, но у Эрдогана нет права называть вас фашистами и нацистами. Пусть никто не обижается, но я буду называть их фашистами до тех пор, пока они будут звать меня диктатором», - сказал Эрдоган в интервью Doğan TV.



Президент Турции также заявил, что сожалеет в связи с заявлением, которое сделал в отношении него новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



«Президент Германии Штайнмайер сделал в отношении меня заявление, однако мы хорошие друзья. Сожалею в связи с этим заявлением. Хоть бы он не делал подобное заявление», - отметил Эрдоган.

22 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента Турции не наносить ущерб партнерским отношениям и прекратить сравнивать лидеров европейских стран с нацистами.















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