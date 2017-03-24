Европа может установить на границах невиданно жесткий контроль

24.03.2017 12:21 «Теракт в Лондоне показал, что национальные границы нужно контролировать и выдворять из страны радикалов-иностранцев, - заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, чье мнение разделяет и часть мировых лидеров, которые призывают международные организации активнее вести борьбу с терроризмом. Напомним, что 22 марта в Лондоне случился теракт, число жертв которого возросло до 5, а пострадавших - до 40. По информации городской полиции Лондона Скотлэнд-Ярд, лицо, осуществившее теракт, действовало в одиночку. По их информации, в связи с терактом обыски прошли по шести адресам, задержано 7 человек», - пишет газета «Резонанси».



«Сначала издание The Independent сообщило, что теракт совершил Абу Изаддин, который уже провел в тюрьме некоторое время по обвинению в террористической деятельности. По их информации, дата лондонского теракта совпала с прошлогодним терактом в Брюсселе, ответственность за который тогда взяло «Исламское государство». Тогда жертвами взрывов в аэропорту и метро стали 35 человек. Но позже выяснилось, что Абу Изаддин уже сидит в тюрьме, следовательно он не мог совершить теракт в Лондоне. Как заявила Тереза Мэй, исполнителем теракта был гражданин Великобритании. «Мир стоит перед новой формой терроризма, когда террористы действуют в одиночку», - заявила Марин Ле Пен и отметила, что для борьбы с терроризмом необходимо сотрудничество всех стран», - отмечает издание.



«Мэр Лондона Садик Хан заявил, что терроризм лондонцев не напугает. «Лондон - один из величайших городов мира и мы вместе стоим перед теми, кто хочет нанести нам вред», - заявил мэр Лондона. Тереза Мэй отметила, что место теракта было выбрано не случайно. ««Место для этого нападения не было случайным. Террорист решил нанести удар в самое сердце нашей столицы, где люди всех национальностей, религий и культур собрались, чтобы чествовать ценности свободы, демократии и свободы слова», - заявила Тереза Мэй. По ее словам, ценности, которые защищает британский парламент - свобода, демократия, права человека, верховенство закона, вызывают восторг и уважение среди свободных людей, именно поэтому эти ценности стали мишенью для тех, кто отрицает их. Лондонский теракт прокомментировали мировые лидеры. Одним из первых Терезе Мэй позвонил президент США Дональд Трамп. Теракт осудили Франсуа Олланд, Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ. Они призвали мир активнее вести борьбу с терроризмом. Эксперты не исключают, что подобные случаи могут повториться и в других ведущих странах Европы», - заключает издание.















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