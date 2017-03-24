Очередная группа участников АТО в Украине пройдет реабилитацию в Грузии

24.03.2017 12:25 В Грузию для прохождения курса реабилитации прибыла очередная группа военнослужащих Национальной гвардии Украины, они получили ранения во время участия в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.



На этот раз двухнедельный курс психологической реабилитации в медико-психологическом реабилитационном центре Министерства обороны Грузии в г. Церовани пройдут 11 военнослужащих.



В аэропорту украинских нацгвардейцев, которые прибыли в нашу страну вместе с членами семей, встречали заместитель министра обороны Грузии Заал Капанадзе, военных атташе Украины в Грузии, полковник Евгений Орлов и глава Департамента социальной и психологической помощи министерства обороны Грузии Паата Патиашвили.



Это уже седьмая группа военных, направленная на реабилитацию в Грузии. Украинские нацгвардейцы также проходят лечение в Австрии, Франции и Греции.



28 апреля 2015 года министерства обороны Грузии и Украины подписали меморандумом, согласно которому украинские военнослужащие получили возможность прохождения реабилитации в медико-психологическом реабилитационном центре Министерства обороны Грузии в городе Церовани.



Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины.



Национальная гвардия участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины для отпора вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных действий, а также для выполнении задач территориальной обороны. Существовала с 1991 по 2000 года, была восстановлена на базе Внутренних войск с привлечением новых военных кадров 13 марта 2014 года.



В АТО Нацгвардия принимает активное участие.















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