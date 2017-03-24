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Виктор Долидзе уверен, что задействовать механизм приостановки визовой либерализации Грузии не потребуется


24.03.2017   14:01
Думаем о том, чтобы еще более углубить сотрудничество, к примеру, с точки зрения пограничного контроля, чтобы нарушения не получили массовый характер и это не стало основанием для задействования механизма приостановки, - об этом заявил журналистам госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, комментируя вопрос визовой либерализации. Вместе с тем, Виктор Долидзе уверен, что механизм приостановки задействован не будет.

«Исходя из того, что Грузия досконально точно выполняла обязательства, налагавшиеся соглашением о реадмиссии, мы пришли к тому, что перешли к Плану действий по визовой либерализации. Его мы выполнили так же досконально точно и хорошо, что было гарантом и основанием того, что всего через несколько дней граждане Грузии будут передвигаться в Шенгенской зоне без виз», - заявил Виктор Долидзе.

Что касается вопроса исполнения реадмиссии, Виктор Долидзе пояснил, что, в основном, сотрудничают ведомства внутренних дел.

«Между министерствами внутренних дел имеется весьма значимое, планомерное и существенное сотрудничество. Мы думаем, чтобы углубить его еще, к примеру, с точки зрения пограничного контроля, который предусматривает максимальный мониторинг наших сограждан, чтобы нарушения не приняли массовый характер, и это не стало основанием для задействования механизма приостановки. И, я уверен, этого не произойдет», - отметил Виктор Долидзе.






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