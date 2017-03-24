Маргвелашвили: Не собираюсь включаться во взаимно оскорбительную дискуссию

24.03.2017 15:10 По заявлению президента Грузии, у него есть конституционное обязательство, быть президентом страны, а не какой–либо конкретной политической силы.



В прямом эфире телекомпании "Маэстро" Георгий Маргвелашвили заявил:



"Кто участвовал в каком-либо ожидании в отношении ко мне, или рассмотрении?! Люди, которые во время "Национального движения" составляли пятый, шестой эшелон, и сегодня предъявляют мне претензии от лица "мечты" по тем или иным вопросам. Я не собираюсь включаться во взаимно оскорбительную дискуссию. Моя политическая активность с первого же дня была ясной, у меня есть свое конституционное обязательство, быть президентом страны, а не какой-либо конкретной политической силы. Сохранить и усилить государственные институты в этом контексте, и я делаю то, что начал, это мое обязательство, то в чем я поклялся перед гражданами.



Кто касается членов моей команды, это люди, у которых очень высокая политическая, отраслевая квалификация, и моральное прошлое. Анна Долидзе, которой люди пятого, шестого эшелона задавали вопросы, Анна Долидзе, которая боролась до конца, Георгий Абашишвили, являются профессионалами высокого уровня, как и остальные, и я им полностью доверяю"- заявил президент Маргвелашвили.

















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