Мэр Тбилиси отчитается перед городским собранием 11 апреля

24.03.2017 17:08 Мэр Тбилиси Давид Нармания 11 апреля планирует предстать перед столичным муниципальным собранием (Сакребуло) с отчетом о проделанной работе за 2016 год, а также обозначит задачи на текущий год.



В частности, по словам градоначальника, он расскажет об эффективности работы городской администрации и ее подразделений, а также готов ответить на все вопросы депутатов.



«Я готовлю очень серьезный отчет о результатах работы, проделанной в 2016 году. Кроме этого, я намерен рассказать и о проектах, которые должны быть осуществлены в 2017 году…



Я отвечу на все вопросы депутатов Сакребуло»,- сказал Нармания.



Оппозиционные депутаты Сакребуло на раз приглашали Давида Нармания на заседание с требованием дать объяснения в связи с процедурой передачи имущества стоимостью в миллион семье судьи Наты Назгаидзе. Но столичный градоначальник несколько раз отказывался от приглашения, утверждая, что сделка законна.















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