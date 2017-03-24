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Мэр Тбилиси отчитается перед городским собранием 11 апреля


24.03.2017   17:08
Мэр Тбилиси Давид Нармания 11 апреля планирует предстать перед столичным муниципальным собранием (Сакребуло) с отчетом о проделанной работе за 2016 год, а также обозначит задачи на текущий год.

В частности, по словам градоначальника, он расскажет об эффективности работы городской администрации и ее подразделений, а также готов ответить на все вопросы депутатов.

«Я готовлю очень серьезный отчет о результатах работы, проделанной в 2016 году. Кроме этого, я намерен рассказать и о проектах, которые должны быть осуществлены в 2017 году…

Я отвечу на все вопросы депутатов Сакребуло»,- сказал Нармания.

Оппозиционные депутаты Сакребуло на раз приглашали Давида Нармания на заседание с требованием дать объяснения в связи с процедурой передачи имущества стоимостью в миллион семье судьи Наты Назгаидзе. Но столичный градоначальник несколько раз отказывался от приглашения, утверждая, что сделка законна.






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