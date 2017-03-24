Александра Лукашенко пригласили посетить США

24.03.2017 17:15 Посольство США в Беларуси направило приглашение президенту республики Александру Лукашенко принять участие в церемонии по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в американской дипмиссии.



"Президенту Лукашенко наряду с главами других стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну, было направлено приглашение принять участие в церемонии по случаю сотой годовщины вступления США в эту войну", - заявили в посольстве США. В дипмиссии проинформировали, что церемония состоится в Канзас-Сити 6 апреля.



В этот день 100 лет назад США вступили в первую мировую войну. Последний раз Лукашенко посещал США в сентябре 2015 года, где принял участие в 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



В 2006 году Европейский союз, а затем и США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории. В 2008 году действие запрета на въезд было приостановлено. В январе 2011 года Польша запретила ему въезд в страну. В апреле 2011 года Совет ЕС продлил до 31 октября 2011 года запрет на въезд в ЕС президента Лукашенко и ещё 35 официальных лиц, одновременно оставив в силе режим неприменения визовых ограничений по отношению к ним.



15 февраля 2016 года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил факт частичного снятия санкций Европейского Союза с Беларуси, в том числе и лично с президента страны. Были сняты санкции в отношении 170 физических и 3 юридических лиц. В число физических лиц, с которых снимаются санкции по замораживанию в Европе банковских активов и запрету на въезд в Евросоюз, входит Лукашенко.















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