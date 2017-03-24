Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Выход из Евросоюза обойдется Великобритании примерно в 58 миллиардов евро - Юнкер


24.03.2017   17:30
По заявлению президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, выход из Евросоюза обойдется Великобритании примерно в 58 миллиардов евро. Об этом сообщает Sky News.

«Мы должны точно подсчитать, какие обязательства были взяты Великобританией, а затем Британия должна оплатить этот счет», - отметил Юнкер.

По его словам, в эту сумму входит стоимость тех проектов, финансировать которые согласилась Великобритания, а также пенсии тех должностных лиц Евросоюза, которые работали в ЕС.

«Это не наказание и не санкции, однако Великобритании следует знать, что обязательства должны быть выполнены», - подчеркнул глава Еврокомиссии.

По его словам, выход Британии из состава ЕС это «поражение и трагедия».
«Мы проведем переговоры в дружеской и справедливой обстановке», - добавил Юнкер.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В «Глобальном индексе голода» Грузия занимает 16- место из 118 стран
Инфраструктурные проекты и зарплаты - проблема остается
Приоритеты программы ларизации кредитов были неправильными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский инвестиционный банк заинтересован в продолжении сотрудничества с правительством Армении
Члены ПА ОБСЕ возглавят миссию наблюдателей за выборами в Армении
ИГИЛ взяла на себя ответственость за нападение на Росгвардию в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна