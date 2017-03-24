Выход из Евросоюза обойдется Великобритании примерно в 58 миллиардов евро - Юнкер

24.03.2017 17:30 По заявлению президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, выход из Евросоюза обойдется Великобритании примерно в 58 миллиардов евро. Об этом сообщает Sky News.



«Мы должны точно подсчитать, какие обязательства были взяты Великобританией, а затем Британия должна оплатить этот счет», - отметил Юнкер.



По его словам, в эту сумму входит стоимость тех проектов, финансировать которые согласилась Великобритания, а также пенсии тех должностных лиц Евросоюза, которые работали в ЕС.



«Это не наказание и не санкции, однако Великобритании следует знать, что обязательства должны быть выполнены», - подчеркнул глава Еврокомиссии.



По его словам, выход Британии из состава ЕС это «поражение и трагедия».

«Мы проведем переговоры в дружеской и справедливой обстановке», - добавил Юнкер.















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