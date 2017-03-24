Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Телеканалы разной ориентации дают гарантию живого политического диалога - посол Италии


24.03.2017   19:49
Посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли отозвался на ответное предложение команды "Рустави 2" владельцам компании, и заявил, что журналисты могут создать другой телеканал. По его словам, он следит за событиями, развитыми вокруг "Рустави 2".

"Мы придаем большое значение плюралистической медиа среде. Мы всегда говорили, что существование многих телекомпаний разной ориентации дает гарантию живого политического диалога. Мы не вмешиваемся в судебные дела, но внимательно продолжаем наблюдать за событиями, текущими вокруг "Рустави 2".

Касательно возможности, чтобы акции телеканала купили журналисты, это будет превосходное решение. Журналисты вообще могут создать другой телеканал, что не раз происходило, в том числе и в Италии. Сегодня существует много медиа средств, население ориентировано на телеканалы, но и интернет-телевидения тоже являются хорошим инструментом"- заявил Антонио Энрико Бартоли в эфире "Рустави 2".








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В «Глобальном индексе голода» Грузия занимает 16- место из 118 стран
Инфраструктурные проекты и зарплаты - проблема остается
Приоритеты программы ларизации кредитов были неправильными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский инвестиционный банк заинтересован в продолжении сотрудничества с правительством Армении
Члены ПА ОБСЕ возглавят миссию наблюдателей за выборами в Армении
ИГИЛ взяла на себя ответственость за нападение на Росгвардию в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна