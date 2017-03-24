Телеканалы разной ориентации дают гарантию живого политического диалога - посол Италии

24.03.2017 19:49 Посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли отозвался на ответное предложение команды "Рустави 2" владельцам компании, и заявил, что журналисты могут создать другой телеканал. По его словам, он следит за событиями, развитыми вокруг "Рустави 2".



"Мы придаем большое значение плюралистической медиа среде. Мы всегда говорили, что существование многих телекомпаний разной ориентации дает гарантию живого политического диалога. Мы не вмешиваемся в судебные дела, но внимательно продолжаем наблюдать за событиями, текущими вокруг "Рустави 2".



Касательно возможности, чтобы акции телеканала купили журналисты, это будет превосходное решение. Журналисты вообще могут создать другой телеканал, что не раз происходило, в том числе и в Италии. Сегодня существует много медиа средств, население ориентировано на телеканалы, но и интернет-телевидения тоже являются хорошим инструментом"- заявил Антонио Энрико Бартоли в эфире "Рустави 2".



















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