Маргвелашвили: Проявление нашей самобытности началось когда Грузия приняла христианство

24.03.2017 22:33 Проявление нашей самобытности началось тогда, когда Грузия приняла христианство, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на конференции, посвященной 100-летию восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви.



По словам президента, Грузия сохраняла идентичность вместе с религиозностью. По заявлению Георгия Маргвелашвили, восстановление автокефалии Грузинской Православной Церкви связано или является предпосылкой восстановления независимости Грузии.



Выступая на конференции с приветствием, президент поблагодарил Католикоса-Патриарха всея Грузии за его вклад.



«Идентичность Грузии, древнейшая история нашей нации, от начала до конца переплетены с нашей церковью. Проявление нашей самобытности началось тогда, когда Грузия приняла христианство. Наша христианская вера и государственность на протяжении веков оказывались под страшным ударом и всегда мы сохраняли свою идентичность вместе с нашей религиозностью. Именно поэтому Конституция Грузии особо подчеркивает роль Грузинской Православной Церкви, с точки зрения нашей культуры и государственности. Восстановление автокефалии Грузинской Православной Церкви связано или является предпосылкой восстановления независимости Грузии.



Ваше Святейшество! Я помню, насколько трудный путь прошли лично вы, чтобы это достижение было признано и другими странами, и в 1990 году уже мировые конфессии признали автокефалию и независимость Грузинской Православной Церкви. Еще раз большое спасибо за то, что в течение этих лет вы руководите нашей церковью, в первую очередь, вам, Святейшему Синоду, монахам и монахиням, которые молятся за нас», - сказал Георгий Маргвелашвили.















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