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Трамп перепутал президента Евросовета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером


25.03.2017   11:58
Президент США Дональд Трамп перепутал в ходе телефонного разговора двух высокопоставленных чиновников Евросоюза. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, передает ТАСС.

Издание отмечает, что Юнкер планирует посетить Вашингтон в следующем месяце, однако он не уверен в том, будет ли встречаться с президентом США. "Они пытаются организовать встречу, но у него другие приоритеты. Кстати, он ничего не понимает в Европе. Он разговаривал с (Дональдом) Туском (председатель Евросовета - прим. ТАСС) по телефону и думал, что это я", - сказал он.

По словам главы ЕК, Трамп отпугивает европейцев своим лозунгом "Америка прежде всего". "Впервые за всю послевоенную историю американские президент оставляет впечатление, что его не интересуют европейские дела", - добавил он.






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