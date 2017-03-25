Джанелидзе: У нас, к счастью, установились близкие контакты с новой администрацией США

25.03.2017 12:00 Я был одним из первых министров иностранных дел, который имел возможность встретиться с госсекретарем США, - об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».



По заявлению Михаила Джанелидзе, у Грузии есть поддержка США в мировом масштабе.



«У нас, к счастью, установились близкие контакты с новой администрацией США. Я был одним из первых министров иностранных дел, который имел возможность встретиться с госсекретарем. Во время встречи мы говорили о роли Грузии в регионе, также говорили о 25-летней истории американо-грузинских отношений, о том значительном прогрессе, который у нас есть в плане стратегического партнерства. Также о том прогрессе, который достигнут Грузией по части формирования демократического государства и это, разумеется, стало возможно посредством большой поддержки США.



Также мы говорили о том вызове, который стоит перед Грузией в виде оккупации. К сожалению, после российской агрессии 2008 года территории Грузии оккупированы и Грузия в весьма тяжелом положении. У нас есть поддержка США в мировом масштабе и не только на двустороннем уровне, а в международных организациях, будь то ООН или ОБСЕ, где США твердо поддерживают нашу территориальную целостность, суверенитет, также они участвуют в Женевских дискуссиях.



На этой встрече мы говорили о роли США и формате Женевских международных переговоров для того, чтобы достичь основных целей – создания механизмом безопасности, неприменения силы, появления возможности возвращения вынужденно перемещенных сил. Это очень важные темы, которые поднимаются во время наших дискуссий и обсуждений, и мы еще раз получили поддержку США, они опять-таки будут стоять рядом с Грузией и помогать в преодолении проблем», - заявил, в частности, Михаил Джанелидзе.



Глава МИД Грузии в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки» сказал и об антиисламской коалиции. «Грузия является активным членом глобальной коалиции», - отметил Джанелидзе. По его словам, Грузия вовлечена в коалицию со дня ее создания, с 2014 года.















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