Чугошвили: Вопрос Грузии активно стоит в повестке дня ООН

25.03.2017 15:20 Вопрос Грузии активно стоит в повестке дня ООН, и он будет ставиться и в течение последующих сессий, - об этом заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, давая оценку принятой в ООН резолюции по вопросу Грузии.



Как отметила Чугошвили, кроме того, что в резолюции еще раз подчеркивается тема суверенитета и оккупированных территорий Грузии, она важна и тем, что ООН говорит о необходимости мониторинга на оккупированных территориях Грузии по части прав человека.



«В частности, это означает то, что специальному докладчику ООН по вопросам прав человека поручено изучить существующее положение на оккупированных территориях Грузии по части прав человека и представить соответствующий отчет Совету по правам человека на последующих сессиях. Это очень важный для нас факт в первую очередь потому, что в повестке дня ООН вопрос Грузии стоит очень активно, и он будет ставиться и в течение последующих сессий. Мы считаем, что это будет способствовать тому, и обеспечит то, что внимание и наша консолидация перед нашими вызовами будет единой, чтобы у нас была очень большая поддержка и, разумеется, чтобы по части деоккупации Грузии были предприняты в последующем очень значительные шаги», - заявила Тамар Чугошвили.



По заявлению первого вице-спикера, тот факт, что у резолюции была очень большая поддержка, также указывает на то, что в ООН растет число сторонников Грузии.



«43 члена поддержали эту резолюцию, что означает то, что очень многие страны выражают нам поддержку и растет число тех стран, которые присоединяются к спонсорам этой резолюции. Также очень важно то, что в этой же резолюции подчеркивается обеспечение грузинскими властями верховенства закона, качество соблюдения прав человека на территории Грузии и вообще качество демократии в Грузии», - заявила, в частности, Тамар Чугошвили.



24 марта 2017 года в г. Женеве Совет по правам человека ООН в рамках 34-й сессии принял резолюцию «Сотрудничество с Грузией». Соспонсорами инициированной Грузией резолюции стали 43 государства. Следует отметить, что это первая резолюция, принятая по вопросу Грузии специальным органом ООН, ответственным за права человека – Советом по правам человека.















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