Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем ЕС после Brexit

25.03.2017 15:26 Лидеры 27 стран – членов Европейского союза подписали Римскую декларацию, в которой говорится о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, передает РИА «Новости»



Декларация была подписана в преддверии запуска процедуры выхода Великобритании из Европейского союза.



Отмечается, что премьер-министр Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. После того как Шидло поставила подпись, она развела руками и улыбнулась.



Ранее Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Brexit «провалом и трагедией».



Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру Brexit 29 марта.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

