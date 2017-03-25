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Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем ЕС после Brexit


25.03.2017   15:26
Лидеры 27 стран – членов Европейского союза подписали Римскую декларацию, в которой говорится о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, передает РИА «Новости»

Декларация была подписана в преддверии запуска процедуры выхода Великобритании из Европейского союза.

Отмечается, что премьер-министр Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. После того как Шидло поставила подпись, она развела руками и улыбнулась.

Ранее Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Brexit «провалом и трагедией».

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру Brexit 29 марта.






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