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«США всегда будут голосовать за поддерживающие территориальную целостность Грузии решения» - посол
25.03.2017 16:50
Соединенные Штаты Америки проголосовали за резолюцию в поддержку Грузии, принятую впервые на заседании Совета по правам человека ООН.
Позицию официального Вашингтона разъяснил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.
«Мы поддержали эту резолюцию. Мы обеспокоены ситуацией, сложившейся с точки зрения защиты прав человека в сепаратистских регионах. В 21 веке необходимо снять барьеры и установить больше контактов. США всегда будут голосовать за поддерживающие территориальную целостность Грузии решения», - сказал дипломат.
Напомним, что 24 марта 2017 года в Женеве Совет по правам человека ООН в рамках 34-й сессии принял резолюцию "Сотрудничество с Грузией".
Примечательно, что это первая резолюция, которую принял по вопросу Грузии специальный орган ООН, ответственный за права человека.
* В резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
* В документе высоко оцениваются усилия правительства Грузии с точки зрения укрепления демократии, верховенства закона, и прав человека в стране.
* Также Совет приветствует сотрудничество Грузии с офисом Верховного комиссара по правам человека ООН, и обладателями мандата специальных процедур.
* В резолюции выражена серьезная тревога в связи с состоянием права человека, и гуманитарным положением в оккупированных регионах Грузии. В документе говорится и о фактах похищения людей, незаконного задержания, нарушения прав на собственность, получения образования на родном языке, свободного передвижения, и права на жизнь.
*Авторы резолюции также выражают тревогу в связи с тем, что вынужденно перемещенные лица и беженцы по-прежнему лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома.
*Подчеркивается, что представителям офиса Верховного комиссара по правам человека и других международных и региональных организаций не удается осуществлять мониторинг прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе. Совет заостряет внимание на то, что с учетом сложившейся на месте ситуации существует необходимость объективной, беспристрастной оценки, и периодического мониторинга в этих регионах.
* Исходя из этого, авторы резолюции призывают обеспечить немедленный допуск офиса Верховного комиссара по правам человека ООН в Абхазию и Цхинвальский регион.
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