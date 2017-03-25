«США всегда будут голосовать за поддерживающие территориальную целостность Грузии решения» - посол

25.03.2017 16:50 Соединенные Штаты Америки проголосовали за резолюцию в поддержку Грузии, принятую впервые на заседании Совета по правам человека ООН.



Позицию официального Вашингтона разъяснил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.



«Мы поддержали эту резолюцию. Мы обеспокоены ситуацией, сложившейся с точки зрения защиты прав человека в сепаратистских регионах. В 21 веке необходимо снять барьеры и установить больше контактов. США всегда будут голосовать за поддерживающие территориальную целостность Грузии решения», - сказал дипломат.



Напомним, что 24 марта 2017 года в Женеве Совет по правам человека ООН в рамках 34-й сессии принял резолюцию "Сотрудничество с Грузией".



Примечательно, что это первая резолюция, которую принял по вопросу Грузии специальный орган ООН, ответственный за права человека.



* В резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



* В документе высоко оцениваются усилия правительства Грузии с точки зрения укрепления демократии, верховенства закона, и прав человека в стране.



* Также Совет приветствует сотрудничество Грузии с офисом Верховного комиссара по правам человека ООН, и обладателями мандата специальных процедур.



* В резолюции выражена серьезная тревога в связи с состоянием права человека, и гуманитарным положением в оккупированных регионах Грузии. В документе говорится и о фактах похищения людей, незаконного задержания, нарушения прав на собственность, получения образования на родном языке, свободного передвижения, и права на жизнь.



*Авторы резолюции также выражают тревогу в связи с тем, что вынужденно перемещенные лица и беженцы по-прежнему лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома.



*Подчеркивается, что представителям офиса Верховного комиссара по правам человека и других международных и региональных организаций не удается осуществлять мониторинг прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе. Совет заостряет внимание на то, что с учетом сложившейся на месте ситуации существует необходимость объективной, беспристрастной оценки, и периодического мониторинга в этих регионах.



* Исходя из этого, авторы резолюции призывают обеспечить немедленный допуск офиса Верховного комиссара по правам человека ООН в Абхазию и Цхинвальский регион.















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