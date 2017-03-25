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Маккейн: Путин ведет себя безнаказанно, как головорез и гангстер, каковым он является
25.03.2017 19:39
В Соединенных Штатах Америки одобрительно относятся к вопросу о предоставлении Украине оборонительного летального оружия, поэтому решения об этом вряд ли придется ждать долго, заявил во время визита в Бельгию глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, сообщает УНИАН.
"Владимир Путин активизировал военную деятельность на востоке Украины. Мы об этом знаем, и он продолжит это делать так долго, как долго он будет думать, что ему за это ничего не будет. И, как минимум, мы должны дать возможность защитить себя и государство, в которое вторглись так называемые "сепаратисты", и нам известно, кто они", – подчеркнул он.
Политик отметил, что приоритетом для США является предоставление Украине такого оружия, как переносные ракетные комплексы Javelin, радары и прочее.
Напомнив об убийстве таких оппонентов российского руководства, как Сергей Магнитский, Маккейн заявил, что "Владимир Путин ведет себя безнаказанно, как головорез и гангстер, каковым он является".
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