Меркель: Евросоюз допустил ошибки, но наступило время их исправлять

26.03.2017 12:35 Евросоюз допустил ошибки, но наступило время для завершения начатого и исправления ошибок, у нас для этого имеется хорошее основание, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянскому государственному телеканалу Tg1.



«Думаю, мы далеко не всё делали хорошо, и наступило время завершить то, что осталось незавершенным, для этого у нас есть хорошая база», - заявила Меркель.



«Открывая внешние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», - отметила Меркель.



По ее мнению, Европа сумеет найти единый ответ на миграционный вопрос, «чтобы каждое государство вносило в его решение вклад сообразно своим возможностям».



«Мы должны создать условия, при которых люди не будут бежать из своих стран, необходимо разрешить кризисы, подобные сирийскому и сделать это мы должны вместе», добавила Ангела Меркель.



Что касается инцидента на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, когда Трамп во время протокольного фотографирования в Овальном кабинете не пожал ей руку, Ангела Меркель заверила, что «рукопожатий было достаточно».















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