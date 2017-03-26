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Меркель: Евросоюз допустил ошибки, но наступило время их исправлять
26.03.2017 12:35
Евросоюз допустил ошибки, но наступило время для завершения начатого и исправления ошибок, у нас для этого имеется хорошее основание, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянскому государственному телеканалу Tg1.
«Думаю, мы далеко не всё делали хорошо, и наступило время завершить то, что осталось незавершенным, для этого у нас есть хорошая база», - заявила Меркель.
«Открывая внешние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», - отметила Меркель.
По ее мнению, Европа сумеет найти единый ответ на миграционный вопрос, «чтобы каждое государство вносило в его решение вклад сообразно своим возможностям».
«Мы должны создать условия, при которых люди не будут бежать из своих стран, необходимо разрешить кризисы, подобные сирийскому и сделать это мы должны вместе», добавила Ангела Меркель.
Что касается инцидента на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, когда Трамп во время протокольного фотографирования в Овальном кабинете не пожал ей руку, Ангела Меркель заверила, что «рукопожатий было достаточно».
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