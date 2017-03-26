Мэрия Тбилиси продолжает мероприятия по борьбе с уличной торговлей

26.03.2017 14:33 Мэрия Тбилиси продолжает проводить мероприятия в рамках борьбы с уличной торговлей — сегодня утром городские службы демонтировали незаконно установленные прилавки на улице Бараташвили и на территории, прилегающей к площади Орбелиани (бывшей Колхозной) .



«Служба надзора мэрии Тбилиси несколько дней назад предупредила торговцев, которые работают на указанной территории. Им было сказано, что отныне они больше не могут заниматься несанкционированной коммерческой деятельностью, соответственно, сегодня торговцы здесь не появились», — говорится в заявлении мэрии.



Столичные власти отмечают, что, согласно достигнутым с Ассоциацией рынков договоренностям, торговцы смогут продолжать свою работу возле железнодорожного вокзала, в непосредственной близости от стадиона «Динамо», возле станции метро Дидубе, на территории бывшего дезертирского рынка, а также на рынках в районах Исани и Самгори.



«Представители администраций рынков, со своей стороны, готовы создать все необходимые условия для того, чтобы они могли реализовывать свою продукцию в конкурентоспособной среде», — отмечают в мэрии.



В Кодексе административных правонарушений Грузии существует пункт, запрещающий уличную торговлю на территории Тбилиси без соответствующего разрешения.



Мэрия Тбилиси начала борьбу с уличной торговлей в 19 марта — городские службы демонтировали незаконно установленные прилавки на проспекте Агмашенебели и на улицах, прилегающих к станции метро Марджанишвили. Мэрия планируют продолжать мероприятия по борьбе с незаконной торговлей на улицах города.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

