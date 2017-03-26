США ужесточают правила выдачи виз

26.03.2017 14:37 Государственный департамент США обратился к американским посольствам и консульствам по всему миру с требованием определить группы соискателей американской визы, которые должны проходить дополнительную проверку при подаче заявления, сообщает Reuters.



Дипломатические телеграммы, подписанные госсекретарем Рексом Тиллерсоном, требуют от посольств создания рабочих групп по безопасности и разведке для определения критериев для выявления «определенных групп населения», которые заслуживают более пристального внимания до поездки в США.

Если подавший на визу человек, отвечает всем требованиям, необходимым для въезда в США, но входит группу, идентифицированную в сотрудниками посольств, то его заявление может потребовать дополнительного изучения, что, в свою очередь, может привести к возможному отказу в выдаче визы.



Внешнеполитическое ведомство США также рекомендует своим дипломатам за рубежом обращать внимание на профили соискателей виз в социальных сетях в случае возникновения подозрений в их связях с террористическими группировками или если они находятся на контролируемых ИГИЛ территориях.



Распоряжения Тиллерсона – это первый признак реализации плана «экстремальной проверки» иностранцев, въезжающих в Америку, обещанном президентом Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.



Глава Госдепартамента США предлагал более жесткие директивы. Так, в список вопросов к заявителю, согласно инициативе Тиллерсона, должны были быть включены вопросы о его местах работы, работодателях, адресах и истории путешествий на протяжении последних 15-ти лет, а также требование предъявления всех адресов электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, используемых в последние пять лет.



Эти вопросы были удалены из списка обязательных в распоряжении – в ожидании утверждения списка другим федеральным агентством.

Сразу после того, как стало известно о новых директивах, они незамедлительно подверглись критике со стороны правозащитных групп и других организаций. Наблюдатели отмечают, что новые правила приведут к задержке в обработке виз и могут стать причиной необоснованного отказа в ее выдаче.



Критики призыва Трампа к «экстремальным проверкам», включая представителей агентств по делам беженцев и штатных сотрудников Госдепартамента, заявляют, что процесс оформления визы уже является детальным и жестким.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

