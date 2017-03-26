Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия реализует программу ЕС «Гражданская интеграция национальных меньшинств»


26.03.2017   15:13
В рамках совместной программы ЕС и Совета Европы "Гражданская интеграция национальных меньшинств в Грузии и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" ученикам Первой классической гимназии в Тбилиси 19 марта были переданы обновленные учебники на греческом языке, а также грузинско-греческие словари.

Ряд государственных общеобразовательных школ в Грузии предоставляет обучение на языках национальных меньшинств, однако существует проблема в нехватке учебников и необходимости в улучшении качества уже существующих книг. Помимо прочего, для решения данных задач сейчас проходит обновление и перепечатка существующих учебников на греческом языке и соответствующих словарей.

На данный момент, 15 школ, преподающих уроки на греческом языке, получат обновленные учебники к концу апреля 2017 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В «Глобальном индексе голода» Грузия занимает 16- место из 118 стран
Инфраструктурные проекты и зарплаты - проблема остается
Приоритеты программы ларизации кредитов были неправильными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении требуют отставки министра образования и науки
В Дагестане установили ящик для жалоб на коррупцию
В Дагестане из отдела полиции выпустили журналистов, задержанных на митинге против коррупции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна