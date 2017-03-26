Грузия реализует программу ЕС «Гражданская интеграция национальных меньшинств»

26.03.2017 15:13 В рамках совместной программы ЕС и Совета Европы "Гражданская интеграция национальных меньшинств в Грузии и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" ученикам Первой классической гимназии в Тбилиси 19 марта были переданы обновленные учебники на греческом языке, а также грузинско-греческие словари.



Ряд государственных общеобразовательных школ в Грузии предоставляет обучение на языках национальных меньшинств, однако существует проблема в нехватке учебников и необходимости в улучшении качества уже существующих книг. Помимо прочего, для решения данных задач сейчас проходит обновление и перепечатка существующих учебников на греческом языке и соответствующих словарей.



На данный момент, 15 школ, преподающих уроки на греческом языке, получат обновленные учебники к концу апреля 2017 года.















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