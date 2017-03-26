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Премьер-министр Грузии примет участие в заседании глав правительств стран ГУАМ в Киеве


26.03.2017   15:16
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие во встрече глав правительств стран-участниц ГУАМ, которая состоится 27 марта в Киеве.

По итогам заседания между сторонами будет оформлено сразу несколько соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

Согласно плану, первая часть мероприятий, запланированных на завтра в Киеве, подразумевает обсуждения перспектив создания зоны свободной торговли между странами-членами ГУАМ. Вторая часть встречи будет посвящена созданию транспортного коридора ГУАМ.

После политических дискуссий, премьер-министры четырех стран посетят бизнес-форум, организованный торгово-промышленной палатой Грузии.

В форуме будут участвовать 20 грузинских компаний, а также предприниматели из Украины, Азербайджана и Молдовы. В их числе представители транспортной и строительной сфер, а также фармацевтического сектора и легкой промышленности.

ГУАМ – организация за демократию и экономическое развитие, которую основали Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

В институциональном становлении ГУАМ прошла несколько этапов. В 1997 года в рамках Саммита Совета Европы в Страсбурге создали Консультативный форум ГУАМ. В 2001 году сформировали объединение ГУАМ, а в 2006 году на Киевском саммите создали Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.






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