Через два дня для граждан Грузии будет задействован безвизовый режим с ЕС

26.03.2017 20:07 Всего через два дня мы вместе со студентами без виз отправимся в столицу европейской культуры, в Грецию, - об этом госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил журналистам в ходе мероприятия в честь визовой либерализации на обновленном проспекте Агмашенебели.



По его словам, вслед за Грецией члены правительства направятся в столицу европейской политики, Брюссель.



«Очень надеюсь, что это будет очень значимое начало и возможность для наших сограждан, чтобы состоялась эта координация с европейскими коллегами – будь это врач, педагог или кто-то другой, и эта дверь открылась. В Брюсселе у нас будут в основном неформальные встречи, однако, по мере возможности, будет коммуникация с высшими должностными лицами. Хотим устроить культурную программу, мы будем не одни, летим вместе с успешными студентами и у нас будет возможность для создания праздничного настроения», - сказал Виктор Долидзе.















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