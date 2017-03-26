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Кутаисский аэропорт готовится к безвизовому сообщению с ЕС


26.03.2017   21:31
В Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели уже началась подготовка к вступлению в действие безвизового сообщения с Европой. 28 марта премьер-министр Грузии, вместе с представителями кабинета министров, успешными студентами, детьми-беженцами и журналистами отправится в Европу именно из Кутаисского аэропорта. По словам руководителя Объединения аэропортов Кетеван Алексидзе, создаются специальные декорации и пассажиров ожидают сюрпризы.

«Для нас открывается важная дверь в Европу. Это не только путешествие, это регион, откуда мы можем привнести очень хорошие принципы и способствовать развитию Грузии. Мы провели определенные инфраструктурные реконструкции, чтобы встретить в готовности увеличившийся поток пассажиров. Добавили стойки регистрации, а также один выход. Кроме того, ввели определенные процедуры, чтобы упростить регистрацию», - сообщила Кетеван Алексидзе.

После задействования безвизового режима 28 марта будут осуществляться полеты в направлении Будапешта, Салоник, Ларнаки и Варшавы.






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