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Кутаисский аэропорт готовится к безвизовому сообщению с ЕС
26.03.2017 21:31
В Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели уже началась подготовка к вступлению в действие безвизового сообщения с Европой. 28 марта премьер-министр Грузии, вместе с представителями кабинета министров, успешными студентами, детьми-беженцами и журналистами отправится в Европу именно из Кутаисского аэропорта. По словам руководителя Объединения аэропортов Кетеван Алексидзе, создаются специальные декорации и пассажиров ожидают сюрпризы.
«Для нас открывается важная дверь в Европу. Это не только путешествие, это регион, откуда мы можем привнести очень хорошие принципы и способствовать развитию Грузии. Мы провели определенные инфраструктурные реконструкции, чтобы встретить в готовности увеличившийся поток пассажиров. Добавили стойки регистрации, а также один выход. Кроме того, ввели определенные процедуры, чтобы упростить регистрацию», - сообщила Кетеван Алексидзе.
После задействования безвизового режима 28 марта будут осуществляться полеты в направлении Будапешта, Салоник, Ларнаки и Варшавы.
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