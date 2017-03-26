Трамп предъявил Меркель счет на 300 млрд фунтов за услуги НАТО - СМИ

26.03.2017 21:50 Президент США Дональд Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на 300 млрд фунтов за услуги НАТО, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.



Некий немецкий министр на условиях анонимности прокомментировал изданию случившееся, назвав действия Трампа возмутительными: «Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации».



По данным СМИ, счет был передан в ходе закрытой встречи в Вашингтоне 18 марта. Официального подтверждения информации о передаче счета нет. Однако по завершении встречи Трамп заявил, что Германия «задолжала огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам», поскольку «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии» надо платить.















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