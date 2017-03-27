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Власти Ирана ввели санкции против 15 американских компаний


27.03.2017   10:13
Иран объявил о введении санкций против 15 американских компаний, обвинив их в поддержке Израиля, "террористических действий" и репрессий в регионе.

В заявлении МИД Ирана, переданном по каналу государственного информагентства ИРНА в воскресенье, 26 марта, говорится, что санкции направлены против тех компаний, которые снабжают Израиль оружием и оборудованием "для использования против палестинцев", передает Deutsche Welle.

В заявлении указывается, что "все трансакции с этими американскими фирмами запрещаются, их авуары подлежат конфискации, и их представители не смогут получить иранские визы".

Тегеран объявил о введении штрафных мер через два дня после того, как Вашингтон принял санкции против иностранных компаний и лиц, предположительно сотрудничающих с программами вооружений Ирана, Сирии и Северной Кореи.






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