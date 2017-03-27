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Госдеп США осудил задержания в ходе несанкционированной акции в России


27.03.2017   10:34
Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации.

В результате несанкционированного шествия, по данным полиции, были задержаны около 500 человек, в том числе Навальный. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

По данным агентства, госдеп "решительным образом осуждает задержания сотен мирных протестующих в России в воскресенье". Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих". США считают задержания протестующих "посягательством на основные демократические ценности", сообщает агентство.

Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

Член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев после акции заявил, что участники несанкционированного митинга в центре Москвы намеренно провоцировали полицию. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в свою очередь заявлял, что правоохранительные органы действовали четко и профессионально, не поддавались на провокации правонарушителей.






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