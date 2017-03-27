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В Киеве начало работу заседание глав правительств ГУАМ


27.03.2017   11:16
В Киеве проходит встреча глав правительств стран-членов ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

В ходе встречи главы правительств Украины Владимир Гройсман, Грузии Георгий Квирикашвили, Молдовы Павел Филип и заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Абасов обсудят повышение эффективности ГУАМ, развитие экономической составляющей сотрудничества членов организации.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан дополнительный протокол к соглашению о создании зоны свободной торговли ГУАМ, которое закрепляет порядок создания и деятельность рабочего органа - координатора сторон в рамках данного договора, а также протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур касательно товаров и транспортных средств, проходящих через госграницы стран-членов ГУАМ.

На заседании стороны обсудят подготовку к подписанию соглашения о содействии транзита товаров и транспортных средств через границы стран ГУАМ, которое в свою очередь даст толчок развитию транспортного коридора ГУАМ, как важной связующей части между Европой и Азией.






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