Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министры ГУАМ подпишут два документа по сотрудничеству


27.03.2017   11:38
Протокол к Соглашению о создании зоны свободной торговли ГУАМ - об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон этого соглашения планируется подписать в ходе встречи премьер-министров стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, передает УНН.

В понедельник в Киеве началась встреча премьер-министров ГУАМ.

Во встрече принимают участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Молдоыа Павел Филип, заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Аббасов.

Также главы правительств намерены подписать протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран-членов ГУАМ.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, а через 4 года покинул его. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии: "Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Аэропорты Грузии готовятся к отмене визового режима с ЕС
Объемы депозитов в банковской системе Грузии сократились на 3,6%
Контейнерные перевозки в Грузии сокращаются
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ГУАМ нужно реализовать программу сотрудничества с Японией и подготовить такую программу с США – Гройсман
Страны-члены ГУАМ подписали документы о создании зоны свободной торговли
В Дагестане дальнобойщики бастуют против системы "Платон"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна