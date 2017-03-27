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Премьер-министры ГУАМ подпишут два документа по сотрудничеству
27.03.2017 11:38
Протокол к Соглашению о создании зоны свободной торговли ГУАМ - об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон этого соглашения планируется подписать в ходе встречи премьер-министров стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, передает УНН.
В понедельник в Киеве началась встреча премьер-министров ГУАМ.
Во встрече принимают участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Молдоыа Павел Филип, заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Аббасов.
Также главы правительств намерены подписать протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран-членов ГУАМ.
Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, а через 4 года покинул его. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии: "Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ".
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