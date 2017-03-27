Кто будет бороться за пост мэра Тбилиси

27.03.2017 12:22 В борьбе за пост мэра Тбилиси появилось две новые интриги. Во-первых, самую боеспособную и главную оппозиционную силу («Нацдвижение») в борьбе с «Грузинской мечтой» на этот раз впервые заменит другой, беспартийный кандидат. Раз независимым кандидатом уже называется Алеко Элисашвили, а в кулуарах «Мечты» говорят о кандидатуре Кахи Каладзе, борьбе между ними и будет второй интригой. Тбилисцам предстоит решить, чего они хотят: мэра, который будет политической фигурой, или мэра, которого интересует город, а не политические интриги, пишет газета «Резонанси».



Большая часть политологов, в том числе лояльные к «Мечте», считают, что среди немалой части избирателей есть разочарование в правящей партии, поэтому появление весомой, беспартийной фигуры с хорошим фоном, если вокруг такой фигуры появится и боеспособный менеджмент, обеспечит серьезную конкуренцию «Мечте» и это будет большая интрига. Алеко Элисашвили, который еще на выборах в органы самоуправления в 2014 году в одиночку победил весомую и пока еще популярную «Грузинскую мечту» и считается самым активным борцом с тбилисскими проблемами, имеет шансы стать конкурентоспособным кандидатом. Выборы в органы самоуправления и на пост мэра пройдут осенью 2017 года.



Политические силы еще не назвали имена свои кандидатов, но СМИ пишут, что кандидатом «Мечты» может стать министр энергетики и вице-премьер Каха Каладзе. Часть оппозиционных партий могут поддержать независимого кандидата муниципального собрания Тбилиси Алеко Элисашвили. Своих кандидатов выдвинут «Альянс патриотов» и два крыла бывшего «Национального движения». С большой вероятностью «националы» назовут Нику Мелия, а в «Европейской Грузии» говорят, что рассматривается несколько фигур, которые очень активны в вопросах Тбилиси. С большой вероятностью, это может быть не Гиги Угулава, а Элене Хоштария.



О том, что Каха Каладзе готовится к борьбе за пост мэра, говорит и депутат муниципального собрания Тбилиси от Республиканской партии Хатуна Самнидзе. По ее словам, в последнее время Каладзе зачастил в муниципальное собрание и его всегда сопровождает премьер или председатель парламента... В борьбе за пост мэра Тбилиси также неофициально зафиксирована фигура Алеко Элисашвили, переговоры с которым ведут «Свободные демократы» и республиканцы. Эти партии публично не подтверждают наличие переговоров, но говорят, что готовы к консультациям об объединении, а кандидатуру Элисашвили считают приемлемой. По словам самого Элисашвили, если он будет баллотироваться на пост мэра, в первую очередь, он подумает сделать это в качестве независимого кандидата, но он подтверждает, что говорил об этом с разными партиями и окончательного решения пока не принял.















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