Хухашвили: «Правительственные перестановки уже назрели»

27.03.2017 12:39 «Вопросы по поводу проведения тендеров и расходования бюджетных средств имеются давно, но почему-то власти не могут это урегулировать. Более того, в последнее время участились тендерные сделки с одним конкретным лицом, главным аргументом чего называется «неотложность». Эта тенденция явно указывает на риск увеличения индекса коррупции. Если эту проблему замечают и власти, то они должны не ограничиваться предупреждением, а потребовать строго прописывать определение «неотложной необходимости». Но, как видно, у центральных властей есть проблема в коммуникации даже с главами управ», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Власти хромают в эффективном управлении. Это хорошо видно и по противоречивым заявлениям - в начале года они объявили политику по затягиванию ремней и оптимизацию, а на самом деле в последние три месяца административные расходы увеличились. Еще со времен президентства Шеварднадзе, в политику по затягиванию ремней уже давно никто не верит. Но на этот раз объявлена и оптимизация, а на самом деле все ухудшается. Решением проблемы является не сокращение зарплат средним и нижним звеньям на публичной службе, а эффективно управление государственным бюджетом. Вместо этого премьер опять предлагает нам виртуальные строительства, например - правительственный городок в Ортачала», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Когда я услышал об этом, то сразу вспомнил Саакашвили. Именно он любил анонсировать гигантские виртуальные проекты, чтобы отвлечь внимание от проблем. Но когда Саакашвили анонсировал проект, он хотя бы предлагал обществу как минимум макет проекта, а премьер лишь на словах заявил об инициативе, без какого-либо технико-экономического обоснования. У премьера даже не было ни одного листка бумаги. Это хорошо продемонстрировали и комментарии министров. Они беспомощно пытались оправдать идею правительственного городка. Было видно, что кроме этой идеи, у них никакой информации нет. Даже мэр узнал об этом по телевидению и у него не оказалось конкретной правовой или экспертной документации о выделении площади в Ортачала. Факт, что власти пытаются создать фасадный виртуальный фон, к тому же, это противоречит объявленному ими же процессу оптимизации. Это раздражает население. Когда в стране есть тяжелые социальные риски и проблемы, правительство не должно говорить о стомиллионных проектах», - считает эксперт.



«Мы услышали странные аргументы - так у министров будет лучшая коммуникация друг с другом. Представляете, власти собирают министерства в одном месте, чтобы у министров была лучше коммуникация друг с другом, хотя в наше время с помощью видеоконференций управляются целые государства. Понятно, что у министерства экономики нет здания и они ежемесячно платят за аренду, понятно, что минкульт может быть расположен в здании, считающемся памятником культурного наследия, но гигантским виртуальным строительством этого не перевесить. Пока население на своем холодильнике не почувствует экономическое благоденствие, оно не будет верить в виртуальное развитие, о котором говорят по телевизору», - заключил Хухашвили.















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