Страны-члены ГУАМ договорились о взаимном признании таможенных процедур

27.03.2017 12:56 Страны-члены ГУАМ (Грузия - Украина - Азербайджан - Молдова) подписали документы о создании ЗСТ договорились о взаимном признании некоторых таможенных процедур. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге, который транслировал "112 Украина".



"Мы коснулись сегодня вопросов углубления экономического сотрудничества, безусловно обговорили вопросы политического взаимодействия, важно, что мы сегодня подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках наших государств. Это благоприятно отобразится на развитии наших национальных экономик, углубит наше сотрудничество. Также мы подписали протокол между нашими таможенными службами, который позволит упростить таможенные процедуры для обеспечения высокого качества внедрения зоны свободной торговли между нашими странами. Мы коснулись вопроса нашего транспортного сотрудничества и развития транспортной структуры. Мы договорились о том, что улучшим ситуацию и в этой сфере нашего сотрудничества", - сообщил премьер Украины.



Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск полноценной зоны свободной торговли между странами ГУАМ уже в 2017 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

