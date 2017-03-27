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ГУАМ планирует углубить сотрудничество с Японией и США
27.03.2017 13:01
Странам ГУАМ, в состав которой кроме Украины входят Грузия, Азербайджан и Молдавия, необходимо реализовать программу сотрудничества с Японией и подготовить такую программу с США.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания стран-участниц ГУАМ, передает "112 Украина".
"Важно было бы подготовить продолжение рамочной программы сотрудничества ГУАМ и США. Поддерживаю абсолютно развитие контактов с Вышеградской четверкой (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия), на мой взгляд, это очень перспективное сотрудничество и взаимодействие, и безусловно, с другими государствами центральной Европы и Балтии", - сказал премьер.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск полноценной зоны свободной торговли между странами ГУАМ уже в 2017 году.
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