ГУАМ планирует углубить сотрудничество с Японией и США

27.03.2017 13:01 Странам ГУАМ, в состав которой кроме Украины входят Грузия, Азербайджан и Молдавия, необходимо реализовать программу сотрудничества с Японией и подготовить такую программу с США.



Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания стран-участниц ГУАМ, передает "112 Украина".



"Важно было бы подготовить продолжение рамочной программы сотрудничества ГУАМ и США. Поддерживаю абсолютно развитие контактов с Вышеградской четверкой (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия), на мой взгляд, это очень перспективное сотрудничество и взаимодействие, и безусловно, с другими государствами центральной Европы и Балтии", - сказал премьер.



Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск полноценной зоны свободной торговли между странами ГУАМ уже в 2017 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

