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Общим вызовом для стран - участниц ГУАМ является целостность территорий - Квирикашвили


27.03.2017   13:07
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уверен в необходимости более активно использовать потенциал стран - участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ для защиты территориальной целостности и суверенитета. Об этом он заявил на заседании глав правительств стран - участниц ГУАМ в Киеве, передает корреспондент АСН.

По словам премьера Грузии, сегодня глобальные и региональные вызовы обязуют укреплять взаимодействие в рамках ГУАМ, а также на международной арене.

«Территориальная целостность является одной из самых болезненных проблем и общим вызовом для стран - участниц ГУАМ», - сказал он, подчеркнув, что неразрешенные конфликты в регионе продолжают препятствовать политическому, экономическому и социальному развитию стран.

Он отметил, что по этой причине важно более активно использовать потенциал ГУАМ с целью достижения широкой международной поддержки и адекватной реакции в связи с фактами посягательства на территориальную целостность и суверенитет государств - членов организации.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом направлении объединение усилий особо важно.

«Исторически мы с вами знаем не понаслышке о тех проблемах, которые есть в наших государствах, поэтому объединение нашего сотрудничества и в этом направлении, безусловно, играет очень важное значение», - отметил Гройсман.

«Уверен, что в 2017 году мы сможем вдохнуть новою энергию в рамках нашего сотрудничества в ГУАМ», - добавил он.






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