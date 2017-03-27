Общим вызовом для стран - участниц ГУАМ является целостность территорий - Квирикашвили

27.03.2017 13:07 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уверен в необходимости более активно использовать потенциал стран - участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ для защиты территориальной целостности и суверенитета. Об этом он заявил на заседании глав правительств стран - участниц ГУАМ в Киеве, передает корреспондент АСН.



По словам премьера Грузии, сегодня глобальные и региональные вызовы обязуют укреплять взаимодействие в рамках ГУАМ, а также на международной арене.



«Территориальная целостность является одной из самых болезненных проблем и общим вызовом для стран - участниц ГУАМ», - сказал он, подчеркнув, что неразрешенные конфликты в регионе продолжают препятствовать политическому, экономическому и социальному развитию стран.



Он отметил, что по этой причине важно более активно использовать потенциал ГУАМ с целью достижения широкой международной поддержки и адекватной реакции в связи с фактами посягательства на территориальную целостность и суверенитет государств - членов организации.



В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом направлении объединение усилий особо важно.



«Исторически мы с вами знаем не понаслышке о тех проблемах, которые есть в наших государствах, поэтому объединение нашего сотрудничества и в этом направлении, безусловно, играет очень важное значение», - отметил Гройсман.



«Уверен, что в 2017 году мы сможем вдохнуть новою энергию в рамках нашего сотрудничества в ГУАМ», - добавил он.















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