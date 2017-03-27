Грузия возвращает свое историческое место в европейском содружестве - депутат

27.03.2017 13:38 28 марта является историческим днем для современной Грузии – в силу вступает принятое Евросоюзом решение о предоставлении грузинским гражданам возможности безвизового сообщения, - об этом заявила председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Тамар Хулордава на проведенной сегодня пресс-конференции.



По ее словам это решение – очень конкретный результат тех реформ, которые в течение лет осуществлялись в Грузии.



«Еще раз поздравляю всех наших граждан с этим значительным продвижением и успехом на пути европецйской интеграции Грузии. Это решение является очень конкретным результатом и признанием тех реформ, которые в течение лет осуществлялись в Грузии с активной вовлеченностью всех ветвей грузинских властей. Это признание тех очень важных масштабных законодательных и институциональных реформ, которые с февраля 2013 года активно осуществляются после того, как Грузии была передан план действий по визовой либерализации.



...Этот день и это решение – исторические не только потому, что технически упрощается путешествие наших граждан по Европе и открываются двери европейских стран, этот день гораздо более важный – это символ того, что Грузия возвращает свое историческое место в европейском содружестве», - заявила Хулордава.



С завтрашнего дня, 28 марта, для Грузии начнет действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне. Грузинские граждане смогут находиться в странах Шенгенской зоне без виз максимум до 90 дней в течение 180 дней.



Безвизовый режим предполагает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны, охватывающей 22 страны Евросоюза (ЕС), 4 страны не являющихся членами ЕС и 4 страны-кандидата на вступление в Шенгенскую зону.



Страны-члены: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Чехия.



Страны не члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.



Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия.



Исключением являются 2 страны ЕС: Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохранится визовый режим.



Переговоры между Грузией и ЕС по вопросу визовой либерализации начались 4 июня 2012 года, а 25 февраля 2013 года руководству Грузии был предоставлен план действий по либерализации визового режима. Этот план содержал в себе требования, которые должна была выполнить Грузия для получения безвизового режима.



В декабре 2015 года Еврокомиссия положительно оценила исполнение Грузией обязательств, взятых в рамках плана действий по визовой либерализации, и опубликовала положительную рекомендацию. После этого вопрос о предоставлении Грузии безвизового режима положительно решили Европарламент и Совет ЕС.















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