Президент Латвии посетит сегодня Грузию с официальным визитом

27.03.2017 13:55 Президент Латвии Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой Вейоне прибудет сегодня вечером в Тбилиси с трехдневным государственным визитом, говорится в сообщении администрации президента Грузии.



Официальная церемония приветствия президента Латвии состоится завтра в Авлабарской президентской резиденции. Гостей примут президент Грузии Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа.

Запланирована встреча Маргвелашвили и Вейониса с глазу на глаз, а также переговоры в расширенном формате, после чего президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию и подпишут двухсторонние документы.



«Президент Латвии приедет по приглашению президента Грузии. Этот визит крайне важен, во-первых, потому, что он совпадает с днем, когда вступает в силу безвизовый режим для граждан Грузии со странами Евросоюза», — сказал журналистам советник президента по внешним связям Тенгиз Пхаладзе.



В ходе переговоров в Тбилиси особое внимание будет уделено таким вопросам, как европейское и евроатлантическое будущее Грузии, добавил Пхаладзе.



«Акцент будет сделан на вопросах безопасности, а также на развитии двухсторонних отношений и стимуляции бизнеса… Также разговор будет о последующем сотрудничестве стран Черноморского и Балтийского регионов», — отметил Пхаладзе.



В ходе визита президент Латвии возложит венок к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии. Запланирован рабочий обед Раймонда Вейониса с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



В Тбилиси Маргвелашвили и Вейонис посетят товарищеский матч сборных Грузии и Латвии, который пройдет вечером 28 марта на стадионе «Динамо Арена».

В последний день визита, 29 марта, президент Латвии посетит село Хурвалети Горийского района близ линии оккупации с Цхинвальским регионом.



После этого президенты двух стран посетят Кахетию, где откроют в Кварели инвестиционный проект Латвии.



Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, транспорта и борьбы с преступностью.















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