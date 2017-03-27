Премьер-министр Грузии выступил на встрече глав правительств государств-членов ГУАМ

27.03.2017 15:07 Премьер-министр Грузии выступил на встрече глав правительств государств-членов ГУАМ. Глава правительства Грузии поблагодарил своего украинского коллегу за прием и выразил надежду, что встреча в рамках организации будет способствовать укреплению политического и секторального сотрудничества.



По словам премьера, программа председательства Грузии не случайно была представлена под девизом – «Вместе – за сильный ГУАМ», так как организации как никогда необходима укрепление консолидации стран ее членов, чтобы достичь всех намеченных целей.



«Сегодня, глобальные и региональные вызовы нас обязывают укрепить наши отношения в рамках ГУАМ, так же и на международной арене.



Территориальная целостность представляет собой одну из самых болезненных проблем и общий вызов для стран-членов ГУАМ. Нерешенные конфликты в регионе ГУАМ вновь затрудняют наше политическое, экономическое и социальное развитие. В связи с этим голос ГУАМ должен звучать как можно громче. Для всех нас важно более активно использовать потенциал ГУАМ с целью достижения широкой международной поддержки и адекватной реакции в связи с фактами посягательства на территориальную целостность государств-членов ГУАМ», - заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, Грузия, как страна-председатель, считает, что успешное развитие отраслевого сотрудничества будет способствовать укреплению политического взаимодействия и достижению общих и индивидуальных экономических интересов стран членов.



После заседания были подписаны протоколы о создании ЗСТ и взаимном признании некоторых таможенных процедур стран-членов ГУАМ (Грузия - Украина - Азербайджан - Молдавия). Документы с грузинской стороны подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе заместитель начальника Службы доходов Вахтанг Лашкарадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

