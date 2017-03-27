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Безвизовый режим ЕС с Грузией вступит в силу с завтрашнего дня


27.03.2017   15:20
Постановление об отмене виз для граждан Грузии, вступит в силу завтра, 28 марта.

Напомним, что постановление о введении безвизового режима было опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза 8 марта.

С 28 марта Граждане Грузии смогут совершать краткосрочные визиты — на срок до 90 дней — в страны Шенгенской зоны без визы, только по загранпаспортам.

Поездками в страны Европы без виз смогут воспользоваться и граждане Грузии, проживающие на оккупированных Россией территориях -Абхазии и Цхинвальского региона.

Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Решение о либерализации визового режима для граждан Грузии Совет Евросоюза принял 27 февраля. Эти правила не будут применяться в отношении въезда на территорию Ирландии и Великобритании, как указано в протоколах, прилагаемых к договорам ЕС. Визовый режим этих государств по-прежнему контролируется в соответствии с их национальным законодательством.






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