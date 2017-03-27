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Школа должна быть в радость - министр образования
27.03.2017 16:02
Одна из ключевых задач образовательной реформы в Грузии – сделать школы местом, куда дети будут ходить с радостью. Об этом сообщил министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.
"Согласно нашей реформе, школа должна быть местом, где дети полюбят знания, жизнь и отношения. А учебу как процесс мы хотим сделать занимательной и привлекательной", - заявил Джеджелава.
Джеджелава уточнил, что нагрузка на школьников не должна быть чересчур высокой, поскольку в противном случае к седьмому классу дети уже "измучены", а учащиеся выпускных классов целиком отдаляются от учебного процесса.
Чтобы сделать учебу в школах более современной и интересной, Минобрнауки намерено повысить качество образования и способствовать развитию критического и свободного мышления среди тинейджеров.
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