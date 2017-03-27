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ЕНД: Возрастает риск, что программа бесплатных учебников может быть приостановлена


27.03.2017   17:19
"Единое национальное движение" призывает Министерство образования и науки к урегулированию вопроса, связанного со школьными учебниками - заявила член партии Мариам Герсамия на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, из-за преступного бездействия власти еще больше отягчается социальное положение людей.

"На этом фоне правительство уже отказалось от осуществления в первичном виде программы всеобщего здравоохранения, и возрастает риск, что программа бесплатных учебников будет приостановлена, или же в результате неправильной политики качество школьных учебников резко ухудшится. К сожалению, неправильная политика образования, которая проводилась в последние годы, в частности тот факт, что министерство грубо нарушает права издателей и интеллектуальной собственности авторов, ослабило издательства (где заняты сотни людей), навредило конкурентной среде. Именно нарушение авторских прав вызвало то, что несколько изданий уже находятся на грани банкротства, переводческая деятельность не ведется в должных темпах, и не создаются новые учебники. Напомним, что по данным на сегодня в Грузии около 500 000 учеников. Очень многие семьи из-за отсутствия средств не могут купить школьные учебники"- заявила Мариам Герсамия.

Представитель "Единого национального движения" дает власти несколько рекомендаций. В частности, по ее словам, власть должна позаботиться о покупке новых учебников, их бесплатной выдаче, и что главное - об улучшении их качества.

"Своевременно выделить в бюджете средства для надлежащего возмещения труда авторов. Следует отметить, что реальную опасность для развития ребенка представляет тяжелый вес книг. Это особенно касается учеников начальной ступени. Призываем министерство, наряду с покупкой учебников для учащихся, выделить соответственные средства для того, чтобы купить часть книг I-VI классов для школ. Таким образом, ученику не придется ежедневно носить тяжелые книги, и большие по объему учебники у него будут и дома, и в школе. Государство должно поощрять конкуренцию и благотворительность, чтобы граждане, издатели, неправительственные организации и объединения могли оказать помощь школам, и при желании, могли сами купить учебники для них"- отметила Мариам Герсамия.







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