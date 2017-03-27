Президент Грузии подписал ветированный им же ранее закон «О прослушке»

27.03.2017 17:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник подписал закон «О прослушке», на который 20 марта наложил вето, однако парламент большинством голосов преодолел его.



«По решению Конституционного суда, новая система тайной слежки, т. н. прослушки должна быть задействована 31 марта 2017 года. Несмотря на то, что парламент не учел мотивированные замечания президента, т. е. вето в связи с законом «О прослушках», в результате чего мы упустили возможность создания эффективной системы, глава государства подписал закон, принятый парламентом, проявив уважение к решению Конституционного суда Грузии», - заявила на брифинге парламентский секретарь президента Анна Долидзе.



Вместе с тем, она отметила, что президент продолжит консультации со всеми лицами и группами, которые продолжают попытки изменить закон «О прослушке».



Замечания президента по поводу этого закона касались создаваемого Оперативно-технического агентства, которое с помощью технических средств будет осуществлять слежку.



Глава государства считает, что Оперативно-техническое агентство не должно находится при СГБ, так как это противоречит Конституции страны. Маргвелашвили предлагает сделать агентство "специальным ведомством при премьер-министре Грузии", контролировать которое должен сам премьер. Президент также настаивает на том, чтобы СГБ платила коммуникационным компаниям за установку аппаратуры для прослушивания.















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